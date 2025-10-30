喊話粿粿「跟她組團」共同點曝！網紅估有望直接翻紅 團名全場讚爆

娛樂中心／綜合報導

藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。對此，網紅潔哥（李秉潔）也喊話「+0要不直接跟粿粿的組團？」，酸爆兩人一開始的人設也很接近。

家寧（圖）與前男友Andy鬧翻，雙方對簿公堂。（圖／翻攝自家寧IG）

潔哥發文，開頭便喊話YouTuber張家寧「要不直接跟粿粿的組團？團名就叫『粿寧糕』可以怒刷一波流量」，她認為在台灣不管怎樣都有粉絲支持，黑紅也是紅，而且兩個人一開始的人設也很接近，事件感覺也很像，不來搞組合就太可惜了，黑到谷底就直接翻紅，有些人搞不好覺得她們很有種，勇敢面對自己的慾望。

貼文曝光，引來網友留言，「粿寧糕聽起來就會被商品化，肯定有賣點」、「粿寧糕真的笑噴」、「粿零糕，我笑到不行了我」、「你根本行銷奇才」，潔哥也在留言補充，「說實話我還真的沒想酸她們，只是很單純的覺得她們組團會有流量」、「我是指人設，都是給人很單純可愛的感覺」、「台灣有一波人是不在乎道德的」。

