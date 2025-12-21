即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

俗稱「小橘書」的新版「台灣全民安全指引」國防紙本手冊，已經正式向全國分批發放，內容則是教導國人面對天災人禍等情況時該如何因應。其中，總統賴清德今（21）日上午出席後憲活動並致詞強調，要以三軍統帥身分給後憲新的使命，也就是希望後憲每一年都能妥善規畫災防跟救災訓練；賴清德在致詞過後更親自發放小橘書給後憲，相關畫面也隨之曝光。

賴清德今日上午出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」並致詞，他表示，自己去年520上任後，主持過大大小小的軍事會議，讓他更深刻了解憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

廣告 廣告

同時，賴清德感謝在場各位服役時是三軍的模範，但在其卸任後成立後憲，成為一個大家庭，更長期投入關懷弱勢，淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作，「在每一次颱風、地震也都會看到你們出入的身影，真的稱得上是『一日憲兵，終身憲兵』，令人欽佩」。

接著，賴清德特別強調，無論是現役或後備憲兵都是守護國家的重要力量，也為了提升台灣因應無論是氣候變遷、地震，甚至地緣變化的各種挑戰，而他上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，過去1年多來，政府大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起。

他說，政府也印製小橘書家家戶戶都發送，當地震、颱風或地緣政治變化來的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，｢也只有當國防力量增強、全社會防衛力量提升的時候，我們國家才有辦法更安全」。

快新聞／喊話給後憲「新使命」！賴清德親發小橘書畫面曝光

總統賴清德。（圖／民視新聞）

「在座各位都是全社會防衛韌性中關鍵的重要力量，而且也深信後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員」，賴清德也表示，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：希望每一個後憲，每一年都能妥善規畫災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力。

賴清德更希望，後憲與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至在地方發展注入專業力量。

另，賴清德分析，後備力量不只存在於名冊的編制，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但卻是最堅實的安全網，「也只有這樣，後憲這種精神才可以跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，才能夠把整個社會緊緊地連結在一起」。

賴清德也喊話，民主政治就是政黨政治，而政黨政治彼此競爭，「不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要」，平時不同政黨競爭又合作，但對外就是團結一致，「因為我們只有一個國家，我們一起努力，一起奮鬥」。隨後賴清德在致詞過後，便親自發放小橘書給後憲，相關畫面也隨之曝光。

原文出處：快新聞／喊話給後憲「新使命」！賴清德親發小橘書畫面曝光

更多民視新聞報導

張文北車攻擊！57歲男英勇阻止身亡 蔣萬安：給予6百萬撫恤金

北車慘案揭「台灣人沒危機感」？科技專家憂：連藍白席次都能過半

惠恕仁共訪PIF預定地 林佳龍：台灣全力相挺帛琉舉辦論壇

