喊話習近平別只想「擴張領土」 賴清德：台灣很樂意幫中國解決經濟問題

總統賴清德今(4)日接受 《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」視訊專訪。總統府提供



總統賴清德以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，今（4日）凌晨播出。總統賴清德提及，中國目前的經濟非常不好，非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

習近平曾表示，解放軍的目標是在 2027 年前具備以武力奪取台灣的能力，對於北京現在的時間表是什麼？賴清德強調，必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。

賴清德表示，他利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

談到是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化，賴清德說，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，「我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。」

他認為，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

至於如何看待中國現在的經濟狀況，是否影響習近平對台灣的態度？賴清德表示，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已，非常希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

