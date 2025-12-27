喊話蔣萬安雙城論壇反應解放軍機繞台 他一句話反擊梁文傑

第16屆台北上海雙城論壇將今日登場，陸委會發言人梁文傑昨表示，如果台北市長蔣萬安願向大陸反應解放軍機繞台，一定會更受歡迎。對此，台北市議長戴錫欽淡定反擊，強調這趟來是談市政，不碰觸政治議題。

今年雙城論壇輪到上海方舉辦，台北副市長林奕華和議長戴錫欽今天（27日）率領市府團隊和議會出席。陸委會發言人梁文傑26日表示，城市之間的交流本質上就是市政層面的互動，「如果能夠都聚焦在市政上面，陸委會都是樂見的」。

陸委會發言人梁文傑。（圖/資料照）

不過，有鑑於解放軍機艦近日仍持續在台海周邊活動，梁文傑也強調，若蔣在上海期間有機會、也願意表達相關立場，「我想這一定會受到台灣人民的歡迎」。

對此，戴錫欽今晚和林奕華一行行人參訪徐匯濱江西岸夢中心，他被問到相關議題時強調「單純市政交流，對政治議題就不碰觸」。

