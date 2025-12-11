喊話藍委！ 284國會助理連署撤案 陳昭姿簽名

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理工會的集結反對，至今已有284位助理簽署撤案連署。 民進黨團6長一早到場支持撤案連署，而在野立委中，僅有陳昭姿到場支持，並透露民眾黨團正在研擬自提版本，將不會全面除罪化。

民進黨團臨時變更議程，要求各機關和立法院秘書、人事處來備詢，以阻擋陳玉珍提出的國會助理費除罪化修正案。 國民黨立委翁曉玲助理費也不會進入立委私人帳戶中，因此不可能用於私人用途。 民眾黨團總召黃國昌質疑是否在幫個案修法解套，強調公費應公用，這是一個不能退讓的底線。

廣告 廣告

周萬來（圖／TVBS資料畫面）

國會助理自發性啟動撤案連署，至今已有284位助理簽署，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨今天義無反顧地站出來支持。 陳昭姿透露，其辦公室所有助理都已簽名支持撤案，並表示民眾黨團正在研議自提版本，不會全面除罪化，可能會有一個折衷的版本。

更多 TVBS 報導

傅崐萁對反修法助理「查水表」？ 林楚茵：白色恐怖再現

澄清「沒痛罵助理」狂結巴 白委劉書彬認：大陣仗受訪還在學

稱助理費除罪「不影響權益」 翁曉玲：除非他們覺得自己不夠好

反助理費除罪！綠委連署撤案 陳昭姿曝：白營將提折衷版本

