喊話藍白儘速審議總預算！賴清德勸「順應廣大民意」：國人福利不能被犧牲

​民進黨今（14）日召開中執會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，黨主席賴清德表示，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中，賴清德再次喊話在野黨，順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，讓國家可以向前、人民可以安心。

賴清德指出，針對「2026年南投縣長提名候選人名單」的提案，本次建請徵召提名的縣長候選人，是國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長温世政醫師，賴清德表示，温醫師是南投出生長大的草屯囡仔，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時拿下牙醫師國考榜首；並在執業多年後，更遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。

廣告 廣告

總統賴清德（右）、民進黨南投縣長提名人溫世政（左）14日出席民進黨縣市長提名記者會。（顏麟宇攝）

賴清德進一步指出，温醫師從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉，年少離鄉奮鬥的歷程，讓他（温世政）更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。正因如此，温世政決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。

賴清德強調，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是，地方治理能否真正到位，今年底的縣市長大選，目標就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」。另外賴清德提到，回顧上個月及新年的這兩周，台灣不論是在出口表現，還是在股市市值上，都持續寫下新高紀錄，這都要感謝國人與企業的合作與努力，在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，要做的更應該是抓緊機會、繼續衝刺，為國人、也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

賴清德說，令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中，台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。賴清德嚴正呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、人民可以安心。

更多風傳媒報導

