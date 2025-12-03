喊話藍白別再擋！卓榮泰：通過明年總預算及院版財劃法 政府才有所表現

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（3）日下午出席114年行政院模範公務人員頒獎典禮。（圖／翻攝畫面）

立法院程序委員會昨日以總統必須接受違憲的「即問即答」方式進行國情報告為由，強行將《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》暫緩列案，院版《財劃法》同樣暫緩列案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日向立法院喊話，只有通過明年的中央政府總預算案跟院版《財劃法》修正，才能讓政府好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，政府才有所表現。

立法院昨日程序委員會處理國民黨團提的第12次會議日程草案時，藍白、綠各以9：9平手，會議主席翁曉玲投下贊成的關鍵一票，讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案暫緩列案，意即該草案仍無法交付委員會審查；國民黨團書記長羅智強在會後則說，希望賴清德的國情報告要接受國會詢答，為了給總統府跟民進黨中央一個緩衝期，因此將該條例草案暫緩列案。

卓榮泰下午出席114年行政院模範公務人員頒獎典禮前，媒體喊話，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？卓榮泰表示，今天要請模範公務人員大家一起更加的努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算案跟院版《財劃法》修正，才能讓政府好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，政府才有所表現。

