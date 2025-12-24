喊話藍白挺游盈隆 他：就讓綠委去封殺

▲中選會主委懸缺已久，行政院22日公布提名名單，由台灣民意基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

[NOWnews今日新聞] 中選會主委懸缺已久，行政院22日公布提名名單，由台灣民意基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，兩人都與民眾黨熟識，加上其他提名名單也納入藍白提名學者，藍白是否願意力挺，備受關注。前立委蔡正元說，游盈隆已不是民進黨員，且批評時政也不是為了個人利益，藍白可以支持，就讓民進黨去封殺。

蔡正元在政論節目《新庶民大頭家》中表示，游盈隆屬於沒有特定利益在批評的人，他也相信立法院最終會通過提名，關鍵在於游盈隆必須「守得住」，不要進入綠營環境後立場改變，他贊成藍白兩黨都支持游盈隆，就讓綠營去封殺，這樣不是很好玩嗎？這也是檢驗游盈隆中立性的方式。

蔡正元指出，雖然游盈隆出身綠營，但目前已非民進黨黨員，游在大罷免期間也批評國民黨與民眾黨的政策表現，主要依據民調結果評價事件，而非隨意政治攻擊，這種批評方式可接受，沒有違反中立原則。蔡認為，游盈隆的評論雖尖銳，但沒有特定利益或惡意，因此值得信任。

蔡正元表示，游盈隆在大罷免表現中「逆龍鱗」，讓總統賴清德對他態度寬容。他認為總統選擇提名游盈隆，是因為其他人不易通過，而游仍可溝通。他相信游盈隆在立法院審查中將獲得通過。

最後，蔡正元感嘆，游盈隆必須「守得住」，他觀察到不少綠營中立學者進入政治環境後，立場容易偏向綠營，言論失去原有章法。蔡表示，他對游盈隆是否會保持中立也抱有關注。

