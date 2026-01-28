喊話藍白速審總預算、國防條例 賴清德：勿讓政黨利益凌駕於國家發展

中央政府總預算案、國防特別條例草案持續卡關，民進黨今（28）日召開中執會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，黨主席賴清德表示，攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，以及強化國家安全的「國防特別條例草案」，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

賴清德表示，行政院依據憲法第51條的規定，早已在去年8月29日，將今年度的「中央政府總預算案」函送立法院審議，但令人遺憾的是，至今已超過五個月、152天仍舊尚未付委進行審查。同樣的，「國防特別條例」的草案，也早已在去年11月27日送交立法院，昨天又遭到在野黨十度封殺，仍卡關在程序委員會中，直到今日，也是超過兩個月、63天，無法進入實質審議。

賴清德說，今年度的「中央政府總預算案」，涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、長照3.0政策等人民生活的經費支出，若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

​ 「自由不是免費的！」 賴清德： 台灣須持續強化國防實力 ​



賴清德表示，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力，持續提升整體國防力量，唯有願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。而政府提出「國防特別預算」，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全，正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性。

賴清德強調，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上，他也再次嚴正地呼籲，立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。



