喊話行政立法應一體 卓榮泰：政院無法編列違法預算

行政院長卓榮泰、中華民國全國商業總會許舒博理事長。李政龍攝



行政院長卓榮泰今(12/9)日出席「2025行政院長與商業領袖座談會」，他表示，立法行政之間本來就應該是一體，國家就應該是一體，只是最近以來有一些法案通過之後要行政院執行有困難。他說，立法院通過《財政收支劃分法》的再修正版，讓行政院當年舉債流量超過《公債法》，行政院會變成一個違法編列預算的行政院，那這部預算案也就是一個違法的預算。

卓榮泰指出，各位在場很多是上市公司的大老闆，都是公司的負責人，如果你們的董事會或是股東會通過一項的有公司執行的各種規定，但違反了《公司法》、《證券交易法》、《商業會計法》，或種種證券交易的會計準則，各位董事長、負責人該如何去執行?你們會不會執行、還是會尋求救濟的方式?

廣告 廣告

他表示，立法院通過《財政收支劃分法》的再修正版，會讓行政院必須多舉債2600億，明年中央政府總預算已經舉債3000億，再舉債2600億會達到5600億，明年整個算起來達到《公債法》的17.1%， 但《公債法》允許政府在當年的舉債流量是15%，所以如果按照新的《財劃法》來編，行政院會變成一個違法編列預算的行政院，那這部預算案也就是一個違法的預算。如果大家所負責的公司也是這樣的狀况，不曉得公司負責人要如何去因應這樣一個狀况?

卓榮泰說，政院上一次對《財劃法》提出覆議也被否決，上次我們說計算內容公式有錯誤，導致現在有345億分配不出去，覆議理由就寫了中央地方權限劃分不清，統籌分配款分給地方但事權都留在中央，中央已經沒有錢去做那些事情了，而且各地方分配也非常不均，有的會多好幾百億，有的多的非常少，地方各縣市變成富的越富，窮的沒有辦法變好，整體地方的財政好還是不好?

他強調，中央政府只是期待有一個可以調節地方財政盈虛的能力，不是要集權，如果照現在行政院版提出的《財政收支劃分法》，一年可以多1800億給地方當自主財源，但是中央不會違法，同時給各地方政府的統籌分配稅款、一般型補助跟計劃型補助3個加起來給地方的補助都會比今年多。

另外，卓榮泰也呼籲立法院，現在最重要的是趕快審明年中央政府總預算，以及《強化防衛韌性跟不對稱戰力計劃特別條例》跟特別預算。如果明年沒有總預算可以執行，必須照今年的打折再打折來執行，對於經濟發展、科技發展、公共建設、社會福利、乃至於防洪治水，都必須停滯下來，而防衛韌性特別條例與特別預算如果沒有通過， 會有不能合理提升國家基本戰力，維護主權跟安全的問題。

更多太報報導

財劃法卡關傷經濟！商總許舒博：工商界願任朝野橋梁 不樂見國家停滯

卓榮泰稱財劃法修法沒執行壓力 藍黨團將提譴責案：毀憲賴皮

財劃法問題是傅崐萁提修法？ 劉和然：蘇巧慧有臉混淆視聽？