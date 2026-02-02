喊話讚數達標就當「紮男」！ 2台男願賭服輸曬手術單...醫師給1建議

近期在社群上掀起結紮挑戰。示意圖／Freepik

社群上不時會有網友PO出祭品文，稱事情成真就會履行承諾。近日有2名男子異想天開，表示讚數達到設定的門檻，就會到醫院做絕育手術（結紮）當起「紮男」，吸引巨量網友響應，2名男子也真的曬出「醫院手術單」，證明自己已經完成任務，被讚許是真男人。

近日在Threads上掀起一波「當紮男」的挑戰，一名男子率先在1月26日喊話「超過1萬個讚就結紮」，豈料社群的力量相當強大，不到1天就快速達標，原PO老婆得知消息後更興奮詢問「能不能幫忙剪」。

1月28日，原PO曬出自己的看診單，接著再貼出自己頭戴防塵帽、身穿條紋手術服的「最後身影」，並在同一天下午貼出門診治療費用收據，向網友報告自己已經完成任務。

原PO坦言，手術過程「大約20分鐘」，比想像中的快很多，唯一比較有痛感的落在打麻醉的那2秒。最後他也不忘感謝老婆陪伴，並喊話「幫我直接標記你老公，讓他來看看，一起當個真男人」。

另一位已經離婚的男子也跟上這個風潮，他的門檻僅設1000個讚，不料台灣人再次展現出團結精神，短短時間內就迅速達標，目前更是超過16萬人按讚。他也在1月29日曬出自己的術後證明，更透露醫師看到自己配偶欄是空白的，還關心了一番。

男子也分享手術過程，表示醫師會先幫自己刮毛，接著打麻醉，連兩顆睪丸也會被處理，「騎車回家的時候隱隱的痛」，費用為1萬元加上掛號費。

相關貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛留言大讚「Respect」、「對自己說過的話負責，欣賞你」、「光看你這個敘述我就可以肯定你有去結紮了」、「不是哥們」、「你是真男人欸」、「是狠人也很真，說到做到」、「原來會痛」，也有網友開玩笑說道「結紮需要剪耳嗎」。

結紮會痛嗎？會影響性功能嗎？後悔了怎麼辦？

相關貼文持續延燒中，不斷有男性加入「紮男」挑戰，泌尿科醫師戴定恩發文表示，結紮並不會影響男性的性功能，如勃起、射精感覺、男性荷爾蒙等，只是精液裡「沒有蝌蚪」。

不少人擔心「手術會很痛嗎」，戴定恩則說，手術時會進行局部麻醉，但手術時間短，只有少數人會在術後有些微的不適感，但不會劇痛。

戴定恩指出，結紮手術的恢復期快，「做完手術可以立刻走動和上班」，若做完了後悔想「接回去」，也可以諮詢泌尿科醫師進行手術，「但成功率與條件因人而異，結紮前一定要想清楚！」

泌尿科醫師戴定恩解釋結紮手術。圖／翻攝自Threads



