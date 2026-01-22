喊話賴清德公開辯論！黃國昌：輸了就支持1.25兆國防特別預算

民眾黨團總召黃國昌今天（22日）喊話總統賴清德針對國防特別預算、總預算公開辯論。（資料照片／李智為攝）

今年度中央政府總預算遲未審查，行政院長卓榮泰昨要求直球對決，與立法院直接辯論。對此，民眾黨團總召黃國昌今天（22日）受訪時喊話，行政院原本大動作說要辯論，自己接招，但卓院長馬上龜縮，總統賴清德是不是要考慮親自上陣，針對總預算、軍購出來跟他辯論，如果多數人民認為賴總統講得有理，自己公開承諾，民眾黨8票同意軍購特別條例。

今年度中央政府總預算日前第8度被藍白封殺，卓榮泰昨要求國會對會並進行辯論，遭黃國昌反嗆是街邊混混「好膽麥走」。行政院隨後回擊，國會有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃把握本會期最後7個工作天，卓揆非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。

黃國昌今天一早則在立院受訪表示，行政院原本大動作說要辯論，自己接招，但卓院長馬上龜縮，「堂堂行政院長怎麼會怯弱成這樣？公開辯論說清楚不是很好？」

黃國昌直言，既然卓揆龜縮，賴清德是不是要考慮親自上陣，針對總預算、軍購出來跟他辯論，如果多數人民認為賴總統講得有理，自己公開承諾，民眾黨8票同意軍購特別條例；反之，如果多數人民無法被說服，也應該請賴清德講明白。

至於媒體追問何時才會正式提國防特別預算版本，黃國昌說，自己在等賴清德，希望他站出來公開辯論，卓榮泰出來矯正，又龜縮，恐怕是賴清德要自己出來的時候了。

黃國昌強調，他們早就準備好了，在這個週末，他們進行最後一次諮詢會議就會定稿，但他擔心在野一片好意，民進黨又會嫌太少，沒有1.25兆就不要，就像總預算一樣。



