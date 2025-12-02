喊話賴清德到立院報告 朱：讓外界釋疑

▲國民黨前主席朱立倫認為，總統賴清德如果能到立法院國情報告，向全民說明1.25兆元國防特別預算，是很好的機會。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，隨即開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出史上最高的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，行政院院會也通過特別預算案，將分8年編列。因預算金額龐大，國民黨立院黨團將提案，邀請賴清德到立法院國情報告。國民黨前主席朱立倫也認為，賴清德如果能到立法院國情報告，向全民說明，是很好的機會。

朱立倫說，總統負責國家大政，尤其肩負國防、外交、兩岸等重大的決策，這次有1.25兆新台幣的重大國防特別預算，賴清德當然應向國回報告，雖然國情報告的方式必須符合《憲法》相關規定，但相信賴清德只要願意到立法院說明，立委也應該要尊重賴清德的方法，讓民眾的疑慮可以減少。

談到核能議題，針對行政院長卓榮泰稱重啟核二、核三「沒有條件」，朱立倫反問，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨就是在「硬拗」，全世界都在重啟，都在開始使用各種新的核能或重啟核能，台灣卻要逆勢而為。

朱立倫認為，政府要務實一點比較重要，民進黨若繼續硬拗，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對最大的「缺乏能源的困境」。

朱立倫今也卸下國民黨智庫董事長職位，對此他說，祝福未來在新任董事長、黨主席鄭麗文的帶領之下，能夠提供給立法院黨團或藍白之間相關重要的建議。

他肯定智庫過去幾年的貢獻，立法院通過的福國利民法案，以及每次選戰中的政見牛肉，都是智庫來努力，感謝許多學者專家作為最大的志工所做的努力與辛苦。

