喊話賴清德廢除台獨黨綱！ 鄭麗文：不要拿中華民國4字玩廉價政治遊戲

鄭麗文呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，不要拿「中華民國」4個字玩廉價政治遊戲。（圖：國民黨文傳會提供）

賴清德總統表示，民進黨沒有改國號，認為留著「中華民國」有助團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文今（7日）呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，不要拿「中華民國」4個字玩廉價政治遊戲。

鄭麗文表示，身為國家元首，對於重大國家定位應該穩定清楚，而不是一直策略性變化，造成大家困擾。既然賴總統說沒有台獨問題，也沒有宣布台獨必要，那就乾脆下架台獨黨綱，直接廢除台獨黨綱，為團結中華民國跨出最關鍵一步。

鄭麗文也提問：賴總統真的尊重中華民國代表的民主法治自由價值嗎？中華民國是一中憲法您認同嗎？中華民國保障人權，卻對陸配毫不留情歧視，中華民國價值是尊重地方自治的民主憲法，卻對地方政府財劃法死抓著不肯放手。她呼籲台灣不能再內耗，不要拿中華民國四個字玩廉價政治遊戲。

鄭麗文強調，我們應該認同中華民國、捍衛中華民國，賴清德談話再次證明，中華民國是唯一可以保護台灣最重要的一把傘，不是像賴清德所說只有四個字，不是名稱而已。