喊話賴清德應效法陳水扁 蔣萬安：和在野黨領袖溝通對話

總統賴清德上任至今，朝野衝突不斷且似乎有升高趨勢，台北市長蔣萬安表示，前總統陳水扁任內也是朝小野大，但阿扁願意和在野黨溝通，兩者形成強烈對比，蔣萬安直言這並非國家和人民之福，因此他再度向賴清德喊話，「和在野黨領袖好好談、來溝通」。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今（12）日上午出席「台北市士林區115年市長與里長有約」，期間有媒體問到，是否會呼籲賴清德能效法阿扁，與在野進行溝通對話？蔣萬安回應，現階段的確朝野僵局和對立十分嚴重，這並非人民之福，賴清德身為總統，也是執政黨主席，面對這種情況，應該與在野黨領袖好好溝通和對話。

蔣萬安舉例，前總統陳水扁任內，也是朝小野大的局面，但他無論是啟用唐飛當行政院長，或是和在野黨領袖見面，這些都有前例，「我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通和對話」。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

至於被問到怎麼看中央總預算持續卡關，但傳出國民黨立院黨團，擬將TPASS部分先拉出來付委部分？蔣萬安直言，行政院還是要和立法院坐下來好好溝通，北市府方面，則會努力讓TPASS相關權益和服務不中斷。

前總統陳水扁。（資料照／中天新聞）

由於北北基桃今日將開會討論後續相關因應作為，蔣萬安重申，地方政府會全力將服務持續下去，但最重要的還是在中央的總預算，政院和立院還是要好好溝通，包括大家關心的軍警消權益，應該在總預算內編列，這部分還是要好好溝通。

