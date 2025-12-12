喊話賴清德換掉卓榮泰！楊蕙如驚呼：綠營基本盤都要跑票了

在野聯手通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰卻嗆「不執行」，引起輿論譁然，就連綠營內部也炸鍋。對此，卡神楊蕙如直呼，「賴清德總統再不換掉卓榮泰這個草包，不是一般社會大眾，連綠營基本盤都要跑票了！」

卓榮泰。（圖／中天新聞）

楊蕙如今天（12日）表示，為何股市飆破2萬8千點、台股市值世界前十，人均GDP超越日韓，失業率屢創新低，賴清德總統卻沒有人人稱讚民調超越七成？甚至還在三成四成的低檔徘徊？第一大戰犯，就是曹興誠、柯建銘、沈伯洋那群大罷免大失敗集團，沒有足夠的論述能力，只會空泛的搞政治對立和仇恨，讓中間選民退避三舍，一次不夠還堅持搞兩次，造成賴清德總統民調一度大崩潰。

廣告 廣告

賴清德。（圖／中天新聞）

楊蕙如指出，第二大戰犯，就是卓榮泰帶領的行政院。沒有「任何」民眾有感的政策宣傳，做什麼事都能做到敗光好感度。甚至連普發一萬都反反覆覆，第一次看到送錢給人民，不只執政者民調沒有飆升，還搞到藍綠都在罵的。她強調，「2026大選已經兵臨城下，請賴總統做好準備，當機立斷，早日撤換卓榮泰！」

延伸閱讀

賴清德邀茶敘韓國瑜突喊「不克出席」！總統府：意外、不解

賴清德撂重話！轟藍白嚴重影響國安 羅智強怒反擊

出席賴清德15日「國政茶會」？韓國瑜2字回應