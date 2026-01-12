喊話賴清德 蔣萬安：應循陳水扁前例 好好和在野對話

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對今年度中央政府總預算案持續卡關，傳出國民黨有意先放行包括TPASS在內等部分預算，總統賴清德10日表示，若只讓少數預算通過，是為德不卒。台北市長蔣萬安今（12日）說，北市府會努力讓TPASS等權益、服務持續不中斷，但政院也應針對軍警消相關權益依法編列預算，並喊話賴清德總統，應依循前總統陳水扁的潛力，與在野好好坐下來對話、溝通。

蔣萬安上午出席與里長有約士林場，並接受媒體聯訪，蔣萬安指出，行政院與立法院目前針對軍警消相關權益，是否行政院應依法編列預算，才能在立法院順利付委，行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通。北市府的部分，就是針對民眾包括TPASS相關權益及服務，努力讓它持續不中斷。

蔣萬安強調，針對TPASS，地方政府當然會全力來讓服務持續下去，但最重要的，也就是在中央政府總預算裡，希望行政院應該要好好的跟立法院溝通，尤其針對大家非常關心的軍警消權益的部分，應該要在總預算裡編列，所以這部分，「我想還是要好好地談、好好地溝通。」

對於日前接受專訪提到陳水扁任內時期也是「朝小野大」，蔣萬安也說，目前朝野的僵局、對立非常嚴重，都不是人民之福，所以賴清德身為總統兼執政黨黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好地談、來溝通，過去包括陳水扁在內，任用唐飛擔任閣揆或和在野黨見面，其實都有前例，在朝野對立如此緊張的時候，應該好好坐下來溝通、對話。

