喊話賴總統赴立院國情報告 傅崐萁：最高禮遇迎接

立法院國民黨團總召傅崐萁。(記者塗建榮攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德宣布提出1.25兆元國防特別預算，在野黨提議邀請賴赴立法院進行國情報告，並採即問即答方式。國民黨團總召傅崐萁今日表示，他們會以最高的禮遇來迎接賴總統到立法院「國情諮詢並被質詢」，而不是到立法院來發布新聞稿然後掉頭就走，那在總統府開記者會就可以了，不需要到立法院來。

國防特別預算暫緩列案？傅：須先為人民解疑

媒體詢問，若賴總統不來立法院國情報告，是否會將國防特別預算暫緩列案？傅崐萁表示，據傳賴總統很願意來立法院國情報告，我們非常高興，必須要為人民解決所有的疑問，以及清楚了解所有迫切的危機以後，才能夠讓這個政府來支用人民的血汗錢。

廣告 廣告

傅崐萁強調，賴總統在參選時曾表示，願意赴國會國情報告，並接受立委詢答。希望賴總統一本初衷，到立法院有問有答、一問一答，把全國人民的疑問透過國會的代議制詢問清楚。

傅崐萁表示，為保家衛國、捍衛台灣的民主自由，一切的國防與軍購，國民黨團表示支持。但是在完全沒有任何資訊的情況之下，賴總統卻宣稱中共會在2027年完成武統，希望賴總統赴立法院清楚說明，既然要增加這些相關的準備，為什麼不到國會來講清楚，而是採用海外投書的方式，要買什麼武器國人完全不知道。

傅崐萁：支持國防 不支持凱子軍購

傅崐萁強調，1.25兆元是人民的血汗錢，必須要為人民看緊荷包，更希望國家的政策是能夠真正的維繫兩岸和平，而不是成為下一個烏克蘭，讓台灣人民用血肉長城去抵抗賴總統把大家推上戰場的浩劫，希望賴總統必須和國人講清楚說明白，國民黨團支持國防，但是不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，而要台灣人民接受最沉重的代價。

不過，民進黨團幹事長鍾佳濱日前指出，關於總統國情報告要如何進行，憲法法庭大法官已作出明確解釋，不能有實質質詢，因為根據憲法，立法院可以對行政院提出質詢，若背離此一邏輯，就是侵犯兩院職權。

【看原文連結】

更多自由時報報導

駁徐國勇「上完廁所才買衛生紙」 藍委反嗆是馬桶不通、買了衛生紙卻沒拿到半張

批藍棄國防「把台灣送中國」 徐國勇嗆：上完廁所才買衛生紙？

肯定台灣追加國防預算！美眾院中國委員會發文：有助美台夥伴關係

福建艦低調成軍洩端倪 國安揭12/13關鍵點：北京恐拉高態勢

