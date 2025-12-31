喊話鄭麗文、盧秀燕？江啟臣稱台中遲未「定於一尊」：盼明快提名

江啟臣指台中協調進度緩慢，喊話國民黨明快提名。資料照 李政龍攝



宣佈參選台中市長的立法院副院長江啟臣今（31日）接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，選舉倒數10個多月，藍軍遲未定於一尊，引發基層焦慮，黨中央不能夠小看，選舉每分、每秒都很關鍵，盼明快處理提名。

江啟臣說，目前台中協調進度相對緩慢，恐怕是基層焦慮的來源。他相信黨主席鄭麗文自有判斷，但如何避免基層焦慮、不讓對手見縫插針，黨中央不能小看，他都不知道如何回應基層，只能有勞黨中央了。

詢及台中市長盧秀燕看似對江啟臣與藍委楊瓊瓔保持「等距」，江表示，一定期待每個人都支持他，相信各方判斷，也希望黨內團結，不要給對手見縫插針的機會。

廣告 廣告

主持人王淺秋詢及，盧秀燕被稱為市長媽媽、全民市長，江啟臣如何定位？他說，盧就是台中市長、城市服務者，必須站出來給方向，負責任帶領；市民與市長之間應該是大家庭，也是夥伴關係，共同為城市努力。至於要怎麼形容，他說，應該給市民感受。

對於國民黨主席鄭麗文預告明年上半年會見中共總書記習近平，江啟臣說，他也當過黨主席，黨是大家的，不管做什麼，充分溝通、說明是必要的，避免造成不必要的風險。

更多太報報導

王家俊專欄：蔣萬安、鄭麗文的平行時空

鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌「說話算話」：尊重國民黨內民主程序

中共軍演鄭麗文卻扯賴清德挑釁 王婉諭：徹底敵我不分