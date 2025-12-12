喊話雙城論壇提小紅書打詐 遭蔣萬安批雙重標準 簡舒培轟：是不願還是不敢？

雙城論壇將召開，簡舒培喊話蔣萬安，向上海反映小紅書的詐騙問題，蔣萬安反批是立場前後矛盾，雙重標準。簡舒培回嗆蔣萬安斷章取義、轉移焦點，是不願還是不敢回答問題？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北、上海城市論壇（雙城論壇）將於27至28日在上海市舉辦，民進黨台北市議員簡舒培喊話台北市長蔣萬安，向上海反映小紅書對詐騙案「已讀不回」的問題，呼籲小紅書公司配合台灣共同打詐，蔣萬安反批是立場前後矛盾，雙重標準。對此，簡舒培回嗆蔣萬安斷章取義、轉移焦點，是不願還是不敢回答問題？

簡舒培發文表示，2025年僅剩最後半個月，今年雙城論壇確定於12月27、28日召開，既然國民黨自詡最擅長與中國溝通，國民黨的政治明星、首都市長蔣萬安也將率隊參加，可藉此帶個話，請上海市政府督促小紅書共同打詐，應該也符合國民黨最愛講的「福國利民」吧？

廣告 廣告

針對蔣萬安批民進黨反對舉辦雙城論壇，卻又要求去上海雙城論壇時反映小紅書的事，立場前後矛盾、雙重標準，簡舒培反嗆蔣萬安不回應與民眾切身相關的打詐議題、問A答B，「向上海方反映小紅書的詐騙問題」這句話有很難懂？答案就是「要」或「不要」，到底是哪一個字聽不懂？為什麼不敢正面回應問題？

她質疑，難道蔣萬安怕講「要」會惹毛上海方，好不容易成行的雙城論壇會有變數？但講「不要」又會被說挺詐騙，所以乾脆政治腦，選擇用政治攻擊來模糊焦點、斷章取義？

簡舒培砲轟蔣萬安吃到前台北市長柯文哲口水，民進黨的立場跟標準從來都很一致，就是「支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流」，相關發言在網路上簡單搜搜就有一大堆，蔣萬安媽寶到連Google都不會？沒有人反對辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化，「要辦雙城論壇，就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)沒遲到是進不去！韓國瑜虧「奧運金牌動作慢」運動部長：我是李洋，不是羚羊

打臉竹市府！味全龍喊解約新竹棒球場 討1568萬 議員批：高虹安無能最大認證