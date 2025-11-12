喊話韓國瑜聲援沈伯洋！網挖出「邱議瑩潑水」黑歷史開嗆賴清德

總統賴清德昨日針對大陸對民進黨立委沈伯洋的調查事件，呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。此言論引發國民黨團的不滿，更有粉專更翻出過去韓國瑜被綠委邱議瑩踐踏的事件，砲轟「當我們免洗筷484」。

圖為邱議瑩向韓國瑜潑水。（圖/資料照）

賴清德昨天（11日）下午出席工業節慶祝大會前受訪，強調中國大陸對台灣並沒有管轄權」，又何況沈伯洋委員是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。賴清德進一步指出，他期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，「否則今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

總統賴清德。（圖取自賴清德臉書）

針對賴清德的呼籲，韓國瑜辦公室未作回應，而國民黨則對賴清德的言論表示強烈反對，指責其將總統責任推給韓國瑜，並質疑其保護台灣人民的能力。立法院內部的緊張氣氛在此事件中再次升溫，尤其是當邱議瑩在會議上潑水攻擊韓國瑜，導致朝野間的衝突愈發激烈。

此外，擁有約萬名追蹤者的臉書專頁「台派怎麼輸」昨晚也針對此事件發表評論，痛批「垃圾民進黨、萊爾校長，當初怎麼踐踏韓國瑜院長的？現在又要喊話韓院長，出來幫中國紅熊？三小，當我們免洗筷484」。這一言論迅速在網路上引發熱議，許多網友對此表示不滿，並批評民進黨的行為。

