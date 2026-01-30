喊話YELLOW黃宣想組團 小歐從部落投幣式K歌找靈感

小歐推出新單曲。（踢帕娛樂提供）

2025年《大學聲》年度總冠軍、原生實力派唱作新聲小歐Adumas，正式宣布將於2026年1月31日上架全新單曲〈愛你有多深〉。這首歌作為熱門校園劇《轉過頭，我幫你擦眼淚》的靈魂插曲，自小歐在比賽中首唱後便瘋傳，為了給歌迷完美聽感，他特別進棚重新錄製。小歐坦言這首致敬《月亮代表我的心》的作品音域極高，錄音過程簡直是「自我磨合」的極限挑戰，他感性表示：「不只是唱完，更要唱進靈魂裡。」

這份對「靈魂厚度」的堅持，其實藏著小歐的童年洋蔥。身為原住民的他，憶起長輩們在部落「投幣式KALA OK」演唱鄧麗君經典的情景，那種不在乎音準、全心投入的生命力，成了他音樂觀的養分。這次新歌錄製，他便試著將那份部落投幣麥克風傳出的真誠，融入具備現代感的編曲中，打造出充滿溫度的致敬作。

除了獻聲，小歐這次更解鎖人生初體驗，客串演出《轉過頭，我幫你擦眼淚》。談到拍戲處女秀，他率真笑稱過程「格外興奮」，雖然只是驚鴻一瞥，甚至在休息室吃完便當、上台演不到30分鐘就收工，但對他而言卻別具意義。小歐透露，戲中假裝彈吉他的瞬間，讓他彷彿回到大學肆意歌唱的熱血時光，更激發了他想「組團」的野心，甚至大膽告白樂壇前輩YELLOW黃宣。

小歐直言自己聽團的啟蒙正是黃宣，深深被其音樂中的「自由度」吸引，他大方表示：「希望能遇到自己的樂團夥伴，如果有機會，真的希望能跟黃宣老師一起組團！」事實上，小歐的才華早已在業界傳開，原創曲〈Dream〉曾被《原子少年2》選用，在《大學聲》更憑藉R＆B柔韻與搖滾抒情作〈戀愛腦〉奪冠，實力不容小覷。

該劇原聲帶陣容堪稱「大學聲齊聚」，除了小歐外，實力派選手品怡也傾力助陣。品怡個人專輯《Pink Hour》中的動人曲目〈星光落下的時候〉與〈Breathe In〉皆被選為插曲，為劇情增添細膩層次。全新單曲〈愛你有多深〉於1月31日正式上架，歌迷可準備好迎接這份直擊靈魂的原生新聲。

