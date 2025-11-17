「喊賣輝達」全華爾街就他一人！ 分析師坦言：感覺很棒





根據外媒《MarketWatch》報導，面對全球AI浪潮持續發酵，在華爾街眾多看好輝達（Nvidia）的立場當中，只有一名分析師對這檔股票給出「賣出」或「跑輸大盤」評等，這個人就是Seaport Research Partners的研究分析師傑伊高柏格（Jay Goldberg），而且他坦言成為唯一唱反調的人「感覺很棒」。

報導引述FactSet的資料顯示，在66名分析師當中，有60人給予輝達「買進」或「優於大盤」的評級，另有5人抱持中立態度，只有高柏格一人給出「賣出」評級。

根據高柏格的說法，他從未建議客戶做空輝達，但從4月1日開始發布研究報告以來，他一直認為輝達將「跑輸整體AI族群」，同時主張輝達在AI產業近期的漲勢當中「沒有完全受惠」。

報導提到，高柏格曾在德意志銀行擔任分析師，也曾在科技業及中國工作長達10年，他對輝達的謹慎態度部分來自供應鏈觀察，其針對輝達的論述也與台積電有關，由於製造晶片的台積電目前產能已滿，令他質疑當台積電的產能賣光之後，輝達的上行空間教從何而來？

值得一提的是，高柏格的觀點不只針對輝達，他也曾警告當市場幾乎沒有賣家時，AI泡沫風險就會跟著累積，並且認為本輪AI熱潮已具備泡沫特徵，目前AI領域已出現類似1990年代末期科技泡沫的「供應商融資」（vendor financing）現象，包括輝達以及OpenAI等大公司開始向客戶提供資金，類似情況在歷史上曾帶來重大市場風險。

他還主張，AI投資狂熱似乎遠超過最終使用者的實際需求，尤其企業對AI的採用「仍非常冷淡」，因此對AI產品的實際商業用途持保留態度，同時也提醒投資人似乎低估了AI伺服器運算的龐大成本，其中包括驚人的耗電量，並且警告AI晶片的汰換速度比許多人想像得更快，這也是容易被忽略的部分。

報導指出，高柏格的看法與電影《大賣空》（The Big Short）主角原型的麥可貝瑞（Michael Burry）呼應，後者近期也開始押注AI類股其將下跌，對此高柏格認為麥可貝瑞「看對了一些關鍵問題」。

