喊重要卻不協商？王鴻薇揭預算卡關真相：是賴清德、卓榮泰在擋

立法院第11屆第4會期結束後，行政院長卓榮泰與總統賴清德發文譴責國會，國民黨立委王鴻薇今（31）日回應批評，這樣的態度根本不是想要協調、和諧的執政黨。她指出民進黨政府一邊強調預算重要性，另一邊卻不肯協商，真正擋預算的就是民進黨政府，並表示國民黨團未來將與智庫密切聯繫，針對國防特別預算提出黨的版本。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇今日前往台北市議會參加中常委選舉投票時表示，從本屆立法院開始，除了卓榮泰盡應盡義務到立院做施政報告跟專題報告外，每次會期結束都沒有看到他特別到立法院致意、跟在野黨協調或協商。她批評，在這個會期裡面可以看到賴清德或卓榮泰三不五時一直攻擊在野黨，但在野黨還是把所有的義務、責任盡完，堅守到最後一刻把所有可以通過的法案通過。

針對115年度中央政府總預算中的新興計畫因朝野沒有共識而需等下會期再處理，王鴻薇表示較為遺憾。她說本來昨天非常希望能夠處理今年度中央政府總預算新興計畫中的TPASS，還有一些治水預算，非常奇怪的是民進黨政府之前一直說這個很重要，可是在昨天立法院會期結束前就是不肯來協議，讓新興計畫能夠順利通過立法，讓這些新興計畫的預算得以動支。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

王鴻薇強調，民進黨政府一邊在喊說這些預算非常重要，但另一方面事實上真正擋預算的就是民進黨政府、就是行政院。對於賴清德持續呼籲在野黨要支持國防特別預算，她回應絕對不會不支持充實國防，但1.25兆所謂的國防特別預算，到底要花在哪裡執政黨都沒說明清楚，而且還有相關的設備擴充、附屬的設備要買，事實上經計算所謂的1.25兆，起碼要花4.5兆，這是現在民進黨政府根本沒有告訴大家的事情。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

王鴻薇批評，今天不要所謂的假說一定要支持國防之名，但是卻要給他們完全空白的支票，更離譜的是預算也編了、錢也花了，錢花了但是完全沒有看到貨，現在卻有高達超過6000億的國防預算，民進黨政府也完全沒有任何的交代，反正延宕就延宕，拿不到就拿不到，人民的血汗錢、納稅錢不是這樣花的。她表示執政黨應該清楚跟社會大眾說明，民眾黨團已經提出民眾黨團的版本，未來國民黨團也會跟智庫密切聯繫，提出黨的版本。

