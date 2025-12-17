喊長期抗戰！黃國昌曝與藍營會面 綠轟：這不是你以前認為的黑箱協商？

記者楊士誼／台北報導

立法院原訂今（17）日下午針對黨產條例召開協商，卻在16日臨時宣布取消，更傳出民眾黨團拒絕出席協商。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這是民眾黨的一貫手法，民進黨希望實質有效的協商，藍白卻為了避免質疑，乾脆缺席或取消、延期協商。而針對黃國昌稱與藍營會面更喊出長期抗戰，鍾佳濱痛斥，這難道不是黃以前認為的黑箱協商？既然黃國昌承認，就留待社會公評。

立法院原訂今天下午針對黨產條例第四條、第三十四條修正案舉行黨團協商，該修法試圖修改「附隨組織」定義，將救國團排除在外，然昨日卻宣布取消，今天的協商改為研商114年度中央政府總預算「附屬單位預算及綜計表」。

鍾佳濱上午受訪表示，這是民眾黨一貫的手法，因怕被指責前後不一 ，所以選擇缺席或不投票。他指出，上週的年改提案，民眾黨雖有自己的修法，卻不參與表決，就是護航國民黨通過「倒改年金」的制度。而民眾黨、黃國昌過去口口聲聲說要追討黨產，但不參與協商形同缺席，還施壓協商延期。

鍾佳濱指出，協商的召開依法本來就在協商其一個月內為之，人不來協商期照走，時間一到還是會交付表決，藍白過去已示範過多次。他強調，民進黨希望進行實質、有效的協商，但藍白為了避免立場被質疑，乾脆缺席或要求協商取消、延期，就是避免民眾黨、黃國昌本人在黨產的立場上前後不一，受到質疑，已經擺明在眼前「我們等著看」。未來黨產條例表決時，民眾黨可能不協商，也可能在投票時以棄權隱匿自己的立場、逃避自己的權責。

另針對黃國昌昨日接受節目訪問時，稱已和國民黨開會，並表示「大家要有長期抗戰的準備」。鍾佳濱直言黃國昌「自證己罪」，黃國昌過往身為時代力量立委，他最喜歡衝撞他認為的「黑箱協商」，黃國昌當時認為，藍綠黨鞭在一起不管是抽菸還是喝咖啡，「他就會衝進來說『齁！你們就是搞黑箱』」。

鍾佳濱表示，現在藍白兩黨，尤其黃國昌跟國民黨講好要長期抗戰，難道這不是黑箱協商？兩個黨私下講好，再要求韓國瑜依照他們的決議執行、把協商取消，這就是典型的黑箱合作、逃避監督，應該攤在陽光下 ，「既然他承認就留待社會公評」。

