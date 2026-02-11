喊院版國防條例一定要付委 賴清德「噹」藍白：立院非地方議會、要守憲政

總統府舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例記者會」記者會，總統賴清德回應媒體提問。廖瑞祥攝



總統賴清德今（2/11）上午召開記者會呼籲藍白儘速將規模1.25兆的國防採購特別條例付委審查，對於民眾黨自提版本，藍營也考慮跟進。賴清德呼籲在野黨，一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委來審查，才能夠符合憲法的要求，「地方的議會的運作跟中央立法院、行政院的運作是不一樣的。」

賴清德今上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，媒體問民眾黨在日前提出4000億的版本，國民黨傳出研擬8000億的版本，是否呼籲政院版一起討論？

賴清德說，在野黨的4000億特別條例已經付委，據媒體報導，但還沒有得到國民黨的證實，國民黨也要提自己的版本，他在這裡呼籲在野黨，一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委來審查，有兩個原因，第一個是符合憲政的要求，因為根據我國的憲法，行政權是屬於政府，監督權是屬於立法院，所以一定要有行政院的版本，才能夠符合憲法的要求。

賴清德強調，第二個，因為國防特別預算是非常專業的事情，如果沒有行政院的版本的話，就缺少了國防部的專業所規劃出來符合我國建軍需求的各項武器購買，這個對整個建軍是相當不利的，所以他是還是要苦口婆心的呼籲，行政院的版本一定要如期付委、如期審查，在野黨就發揮監督的專業，可以提修正動議，這樣的話對國家來講才是最好的。

賴清德另提及，他有注意到因為這一屆的立法委員，有許多是直接從議會上來的，地方的議會的運作跟中央立法院、行政院的運作是不一樣的，他當過地方的首長，地方的工作事項、層次，跟國家最高民意殿堂立法院，跟行政院，還有其他院會包括考試院、監察院、司法院之間的運作是完全不同的，因為有一個憲政的架構在。

賴清德特別呼籲在野黨，「在立法院行使立法職權的時候，一定要了解，跟地方議會是不一樣的，必須要遵守憲政的運作」，這樣子的話，整個政府整個政策的推動才有辦法順利。

