喊韓國瑜聲援沈伯洋！他挖邱議瑩潑水開嗆

▲韓國瑜現身主席台宣布開會，遭邱議瑩潑水。（圖／朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對其展開全球通緝；總統賴清德則喊話，立法院長韓國瑜應站出來「維護國會尊嚴」。對此，臉書粉專「台派怎麼輸」挖出昔日韓國瑜被踐踏的事件，怒嗆：「當我們免洗筷484！」

賴清德昨（11）日出席工業節慶祝大會時受訪表示，中國對台灣沒有任何管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護民主自由與憲政體制，並無違法之虞；同時他也呼籲，期待韓國瑜站出來，捍衛國會尊嚴與台灣人民的言論自由，更應號召跨黨派立委共同聲援沈伯洋，否則未來也可能換成是國民黨或民眾黨的任何一人遭受迫害。

然而，賴清德的喊話引發國民黨陣營強烈不滿，韓國瑜辦公室並未作出回應，但立法院國民黨團則痛批，台灣喪失海峽中線、防衛縱深，責任在於總統本人，卻反將問題推給立法院長。國民黨團怒嗆：「乾脆辭掉總統，讓國民黨來當總統快一點！」並質問：「只會推責任的總統，還希望怎麼去保護台灣人？」

「台派怎麼輸」也開嗆民進黨，貼出一張過去立院衝突的照片並寫道：「萊爾校長，當初怎麼踐踏韓國瑜院長的？現在又要喊話韓院長，出來幫中國紅熊？當我們免洗筷484！」該照片拍攝於2024年12月20日，國民黨歷經近1個半小時，奪回被綠營佔領的主席台，韓國瑜宣布開會時，卻遭民進黨立委邱議瑩潑水、丟寶特瓶攻擊，引發譁然。

