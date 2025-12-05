喊魏哲家「兄弟」 AWS高層：對台積電產能需求極強

（中央社記者吳家豪拉斯維加斯5日電）亞馬遜旗下雲端大廠AWS近年在硬體晶片領域大展拳腳，AWS高層布沙拉（Nafea Bshara）4日受訪暢談與台灣供應鏈的緊密關係，直言對台積電產能需求「極強」，希望台積電能生產更多晶片給所有人，並親切稱呼台積電董事長魏哲家為「CC兄弟」（Brother CC）。

AWS在2015年收購以色列晶片設計公司Annapurna Labs，開啟自研晶片之路。布沙拉為Annapurna Labs共同創辦人，目前也是AWS副總裁暨傑出工程師。他笑稱自己「貢獻台灣GDP很大一部分」，這句玩笑話背後，代表的是AWS與台灣電子業的深厚連結。

布沙拉在AWS re:Invent大會場邊與台灣、香港媒體交流指出，AWS目前是台積電前5大到前10大的客戶，另外包括廣達、鴻海、智邦、緯創等台灣大廠，都是AWS不可或缺的合作夥伴，「沒有台灣，我們無法走到今天。」

談及與台積電的關係，布沙拉給予高度評價。面對全球瘋搶先進製程產能，他坦言對台積電的需求「極強」（going to the roof），希望台積電能生產更多晶片給所有人。

對於掌舵台積電的魏哲家，布沙拉形容是「非常優秀且平衡的領導者」，雙方見面時總會擁抱致意，「台灣和台積電能擁有他非常幸運」。

在人工智慧（AI）浪潮下，AWS積極推出自研晶片，外界常解讀為與AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）的直接競爭。對此，布沙拉以更宏觀的「選擇」概念解釋。

「這就像你在亞馬遜網站購物，你可以買紅襯衫，也可以買藍襯衫」，布沙拉比喻，AWS的哲學是提供客戶多樣化的選擇，客戶可以在AWS平台上租用輝達的繪圖處理器（GPU），也可以選擇AWS自研晶片，甚至連蘋果（Apple）的Mac電腦晶片都能在AWS平台上租用。

他強調，AWS與輝達的關係「超級好」（super good），輝達的GPU同樣可以運作在AWS的Nitro系統，雙方並非零和遊戲，而是共同做大市場。

布沙拉進一步分析AWS自研晶片的戰略意義指出，這並非一時興起，而是一段從2011年以來長達14年的旅程。透過垂直整合，AWS能縮短12到24個月的產品上市時間，這在AWS的營運規模下，意味著數百億美元的價值。

更重要的是「飛輪效應」（Flywheel），布沙拉強調，因為AWS同時掌握軟體與硬體，在晶片設計階段就能預知軟體需求，甚至在晶片生產前就已經開始運行軟體測試，這種軟硬體同步開發的模式，讓產品相容性與除錯速度大幅提升。

有關外界對於ASIC（特殊應用晶片）功能受限的刻板印象，布沙拉認為，AWS的晶片並非傳統定義上的ASIC，而是「完全可程式化」（fully programmable）的處理器。他以re:Invent大會展示的即時視訊生成為例，這是AWS晶片設計初期未曾想過的應用，但憑藉高彈性的架構，依然能流暢執行，顯示並非只能處理特定單一任務。（編輯：張良知）1141205