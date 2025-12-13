喊「佩服」韓國瑜不去國政茶敘！民眾黨：賴清德應與在野黨主席共商國是

記者陳思妤／台北報導

《財劃法》陷入僵局，藍白昨天又強硬三讀通過「反年改」法案，為促進行政、立法等部門對話，總統賴清德出手邀請行政院、立法院及考試院長在下週一（15日）日，然而立法院長韓國瑜主動建議從院際協商改成茶敘形式，卻又突然表達不克出席，讓府方相當意外。但，民眾黨今（13）日大讚，「對韓院長拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服」。民眾黨還要賴清德放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是。

總統府發言人郭雅慧表示，總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續臺灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

此外，對於韓國瑜忽然表達不克出席一事，郭雅慧坦言，府方感到意外與不解，事實上在賴清德與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，賴清德隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

不過，民眾黨今天發出聲明稱，賴清德喝茶作秀無助國政，誠懇與在野溝通才是正道。民眾黨大讚，「對韓院長拒絕成為行政權摸頭的對象，表達佩服」。

民眾黨稱，今年2月在賴清德主持的院際協調中，韓國瑜曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」。民眾黨批評，賴清德總統至今仍無任何溝通和解之誠意，只想透過形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，這種政治操作，不僅毫無意義，更是對在野力量的羞辱。

民眾黨還說，賴清德上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見，甚至推波助瀾。當朝野對立已達冰點，賴清德不敢面對自己製造的憲政僵局，也不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」。試圖把韓國瑜找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無用至極。

民眾黨嚴正重申，解鈴還須繫鈴人，國家當前的困境源於執政者的傲慢與違法。賴清德若真有心為國家長治久安著想，請立刻落實以下三件該做的事：

第一，恪遵法律：行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。

第二，公正執法：國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。

第三，溝通在野：真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

呼籲賴清德總統，不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。

