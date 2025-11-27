喊「台灣國立委」王義川能戰桃園？ 謝寒冰：他自己也知道

2026桃園市長選戰未演先熱，綠委王義川則被外界視為熱門人選之一；而王近日自稱「台灣國立委」一事，亦引發各界熱議。針對王是否有意「鋪路」出戰桃園，資深媒體人謝寒冰則認為，王的風格與桃園選民結構較不相符，「當極端的形象形成之後，再回到中間就很困難」。謝也吐槽，王此番言論根本不值一駁，對於選桃園市長，也絕無幫助。

針對王義川此舉是否為2026選戰「鋪路」？謝寒冰26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中，自己倒不覺得王有這麼深謀遠慮，正常來講想要選桃園市，市長選舉是單一選制，所以多半通常會比較向中間靠近，不會用比較激烈的語言去講，「因為你用比較激烈、極端的語言，就不容易爭取到中間選民認同。」

面對主持人提問總統賴清德會否點名讓王出戰桃園，謝寒冰則表示「很難」，因為當極端的形象形成之後，再回到中間就很困難。謝也指出，除非那個選區本來就是喜歡極端的，「比如說如果今天是選臺南高雄，他要去爭取，喊這個（口號）也許有用」，但在桃園喊，怎麼可能有用。

謝寒冰也認為，王更在乎的應該是他在節目上、或是綠營相關論壇上面，聲量是否會因此變大，不過謝也吐槽，王講出來的東西，「他自己也知道邏輯不通，根本不值一駁」，對於王要選桃園市長，也絕無任何幫助。

另，被外界認為也是2026桃園市長熱門人選的現任總統府副祕書長何志偉，謝寒冰指出，何相對比王更積極，賴也較屬意何，「可是聲量衝不衝得起來？這是一個問題」。謝也表示，現在綠營在好幾個城市，包括台北、桃園，有好幾個地方都有一個問題，也許賴有他屬意的人選，但問題如果一直聲勢打不起來，那要怎麼辦？

