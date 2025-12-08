喊「台灣是國家」踩爆中美底線！好萊塢巨星認了後悔決定：把船整艘弄沉

娛樂中心／綜合報導

好萊塢動作明星約翰希南首度提起4年前「台灣是第一個國家」發言引發爭議。（圖／翻攝自X @JohnCena）

美國摔角巨星同時也是好萊塢動作明星約翰希南（John Cena），近日在美國知名 Podcast 節目中，首度回顧4年前因一句話捲入國際政治輿論風暴的往事。他坦言，當年在宣傳《玩命關頭9》時表示「台灣是第一個看到電影的國家」，以及後續以中文向中國網友道歉，成了自己職涯中「最糟的一步棋」，不僅沒有止血，反而得罪所有人讓局勢全面失控。

希南回憶，當時正值電影全球宣傳期，自認多年苦練中文派上用場，對亞洲市場相當熟悉，甚至替自己訂下規則，只要涉及亞洲的訪問，能用中文就盡量親自上陣。某次長時間拍攝各地宣傳影片，已接近10小時工作尾聲，在沒有重新確認提詞內容的情況下，他照著拼音唸完一段稿件，脫口說出「台灣是第一個上映的國家」，未料這句話隨即在中國社群平台掀起巨大反彈。

約翰希南出事當下正在拍攝DC影集《和平使者》。（圖／翻攝自X @JohnCena）

事後，希南迅速在微博以全中文拍片致歉，表達對中國與中國觀眾的尊重，原本期待能化解風波，沒想到卻引爆另一波爭議。美國輿論與粉絲不滿他「低頭道歉」，質疑其立場動搖，讓他一夕之間同時承受來自中、美兩方的猛烈批評。希南形容那段時間「像是站在渾濁的地緣政治水域中央」，不論往哪一步走，都注定得罪某一方，甚至「把整艘船都弄沉」。

他也坦承，當年最大的盲點，在於誤以為語言能力等同國家政治文化理解。「我知道自己說了什麼，但並不了解那些詞彙背後牽動的政治意涵。」希南直言，那是一次殘酷的教訓，讓他意識到國際娛樂產業早已不只是電影與表演，而是牽涉更複雜的現實結構。

