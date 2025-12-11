喊「台灣是國家」遭施壓！「貝斯之神」丟百萬業配仍堅持：這是常識

義大利千萬YouTuber Davie504自曝因留言「台灣是國家」被廠商施壓。據傳他的太太是台灣人。翻攝自IG



擁有超過1360萬訂閱、被粉絲稱為「貝斯之神」的義大利知名YouTuber Davie504（本名Davide Biale），近日在影片中自爆，他因拒絕刪除自己5年前的「台灣是個國家」留言，因此被手遊廠商取消合作，損失高達7萬5000美元（約新台幣233萬元）的業配收入，引發網友關注。

比亞萊10日發布影片說明，他先前拍攝的一支「購買數十把貝斯並送給粉絲」的影片原本是某個手遊公司贊助合作案，廠商提供6萬美元報酬，並加碼1萬5000美元禮品贊助費，合計7萬5000美元，影片完成後也已獲得業主確認。然而就在他準備將影片上傳前2小時，廠商突然來信要求，必須刪除他5年前的留言「Taiwan is a country, noobs（台灣是個國家，菜雞）」。

比亞萊表示，他當下毫不猶豫拒絕，更不忘強調「台灣是個國家，這是常識。打開Google地圖就能看到。」雖然未表名手遊公司究竟是哪一國的廠商，但他直言「不用說大家應該清楚」。拒絕刪留言後，這支影片仍照常發布，但所有費用最後由他自掏腰包支付。比亞萊提到，自己從不把政治融入內容，但部分贊助商試圖用金錢交換言論立場，這種做法他難以接受。

此次事件曝光後，許多網友肯定他堅持原則，不為商業利益改變立場。他也藉此回應外界曾質疑他「背叛理想」，「保持正直與捍衛言論自由，比什麼都重要。」

據了解，比亞萊的拍弦技巧備受網友喜愛，並藉由翻奏及挑戰類影片在全球爆紅。疫情期間，他曾停留在台灣很長一段時間，還曾為了感謝台灣粉絲支持，挑了15把貝斯送禮。另外也盛傳他的妻子就是來自台灣。

