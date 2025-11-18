喊「一國兩區」被罵老番癲！蕭旭岑冷回這句

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑昨接受專訪稱，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，包含一國兩區的規定。對此，名嘴朱凱翔在粉專「不演了新聞台」開轟蕭旭岑是老番癲，釣出蕭本人回應道，「朱先生不要激動，先平心靜氣地把中華民國憲法與臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二條唸一遍。」

蕭旭岑昨談到鄭麗文的兩岸路線，他說兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是所謂的一中憲法，「回到憲法包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」，引發熱議。

對此，「不演了新聞台」17日在臉書發文開嗆，「蕭旭岑這種老番癲，就是糟蹋所有國民黨年輕人努力的存在，然後他們管這叫世代交替」，沒想到釣出蕭旭岑本人在留言區回應，「朱先生不要激動，先平心靜氣地把中華民國憲法與臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二條唸一遍。」

而朱凱翔也回覆這則留言道，「我是經過冷靜地研判你為老番癲。因為如果你這套傳教術有用，國民黨現在還在執政」，火藥味十足。

爭取民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩今（18）日痛批，一國兩區的說法，對於台灣造成很大影響，「高雄人能接受您這樣論點嗎？請柯志恩出面說清楚，如果沒有的話，那就是票投柯志恩，就是支持鄭麗文」；而「不演了新聞台」再度發文狠酸，「敬告邱議瑩：休想抹紅本黨柯老師，先平心靜氣地把中華民國憲法與臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二條唸一遍！」。

