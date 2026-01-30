喊「家有5孩」求交保遭打臉 豐原五口命案李團長續押2月

〔記者許國楨／台中報導〕震撼全台的台中豐原王家五口命案，主嫌「李團長」李惠雯近日再度開庭，羈押期滿前試圖以「家有5名子女」為由，聲請50萬至60萬元交保，並願意配戴電子腳鐐接受監控，卻遭法官當庭打臉，裁定續押2個月、禁止接見通信。

檢警調查，李惠雯自2024年6月起接觸王家大姊、二姊及王母，先以「團購投資每月穩賺10％」誘使王家投入資金，再進一步包裝「黃金投資」，謊稱每月刷1兩黃金即可抽取高額佣金。王家前後投入數百萬元，卻發現資金遭挪作他用，要求退回時，反遭李女恐嚇，甚至被索討高達530萬元的「違約金」，一家人陷入無止盡的債務與恐懼，最終走上絕路。

王家生前留下遺言自責「我們笨、被騙了」，字字血淚，檢方在起訴書中直言點破關鍵：「不是被害人笨，而是被告的惡。」這段話也在近日開庭時被遺屬律師再次提及，成為撫慰家屬的重要力量。

李惠雯原本否認違反銀行法，卻在準備程序中突然改口認罪，聲稱是在看書、詢問他人後才「發現自己真的觸法」，然而，法院認為，全案人證、物證尚未經完整調查，李女過去亦有規避檢警偵查情形，仍有串證、滅證風險，加上涉案金額高達1500萬元、被害人眾多，若交保不足以確保後續審判，因此裁定自2月14日起續押2個月。

檢方痛批李惠雯惡性重大、毫無悔意，具體求處15年以上重刑，並持續追查是否仍有共犯及當舖業者涉及重利，遺屬表示，感謝司法正視加害者的惡，也盼這起悲劇，能成為阻止詐騙繼續吞噬無辜家庭的警鐘。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

