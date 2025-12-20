喊「張文我兄弟」！網友點名台中新光三越 揚言目標殺50人

台北市19日才發生嫌犯張文持刀在北捷、中山商圈隨機攻擊，全案造成4死。未料，今（20日）竟有一個不明帳號發文表示，「張文是我兄弟，我會更加努力殺死更多人，下一個目標台中新光三越，目標50個人」。目前台中警方已鎖定該帳號網路位址，經查為境外IP，警方已告知百貨，並加強巡邏。

台中市第六警分局20日上午接獲有不明人士於社群平台IG留言，揚言將前往台中新光三越行兇之恐嚇訊息。分局表示，第一時間已調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP（柬埔寨），立即與百貨館方聯繫，啟動應變機制，同時派遣警力加強周邊巡守與警戒。

有網友發恐嚇文，揚言喊要殺更多人。（圖／警方提供）

