喊「憲法法庭沒癱瘓」！翁曉玲「賴給清德」：不提人選已經失職

記者楊士誼／台北報導

稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，無法運作是因總統賴清德沒有提出適當人選，至今未提第三波人選也已失職。（圖／記者詹宜庭攝影）

憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲今（16）日稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，無法運作是因總統賴清德沒有提出適當人選，至今未提第三波人選也已失職。她也表示，若大法官當初認為憲訴法違憲早在一開始就會審理，但看來不少大法官仍認為要遵守規定。翁曉玲也批評，閣揆不附署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。

翁曉玲表示，目前不得而知憲法法庭週五要做什麼，而依照現在的情況，因大法官人數尚不足十人，因此不可以做出任何判決，但不受理裁定、統一解釋法令等，目前不一定要限縮在十人才能開會，但大法官應該遵守憲訴法規定，若當初認為違憲，早就在一開始就會審理，但由此可見，憲法法庭裡面仍有不少大法官認為要遵守憲訴法規定，何況提高評議門檻是各國本就這麼做的。

至於先前提及砍機關首長的薪水？翁曉玲表示，行政院院長、總統基本已表態不會遵守立法院提出的法律，院長不附署、總統不打算公布，「基本上就是瀆職」。她說明，在現在權力分立架構下行政權本來就要尊重立法權，若行政權不做事，那本就要審查他們的薪資費用，「拿錢不做事我覺得是非常糟糕的」。她強調，希望行政院長跟總統不要耽擱、該編列的預算不編列，會影響廣大軍公教的權利。

另針對卓榮泰稱「憲法法庭被癱瘓」，翁曉玲則回擊「憲法法庭沒有被癱瘓」，現在癱瘓是因總統沒有提出適當人選，以至於連續兩波審查中，否決了這兩批大法官，總統至今沒提出第三波大法官名單，「其實已經失職了」，憲法法庭無法運作不是立法院而是總統的問題，希望民眾能瞭解，人事提名權是總統的，總統不提名立院怎審議？

