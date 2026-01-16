喊＂我不是台灣人＂ 陳玉珍秀身分證＂福建省金門縣人＂

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍被爆料和美國智庫談論兩岸時，自認自己"不是台灣人"、"中國只討厭台獨與賴清德，所以開戰時只會打賴、跟台北"，此話一出引發譁然，但她拿出身分證，強調自己"真的不是台灣人"、是"中華民國福建省金門縣人"。於中國只會打台獨的說法，綠營痛斥"小學生都知道軍事行動不會只影響一個人"。

國民黨立委陳玉珍高喊自己不是台灣人 還秀出身分證強調自己是"中華民國福建省金門縣人"（圖／民視新聞）













立委（國）陳玉珍：「中華民國身份證我是福建省金門縣，國家的名字就是中華民國嘛，所以我從小就認知，我是中華民國的國民，但是我是福建金門人，我從小到大都這樣認知沒有錯誤啊。」

大方秀出身分證，國民黨立委陳玉珍被爆料跟美國智庫的人對話時，稱自己不是台灣人。面對批評，她反嗆是霸凌金門人。

立委（國）陳玉珍：「台派的人跟外國人聊天，不願意給人家正確的訊息，還反過來污衊自己中華民國的國會議員，如果你對中華民國的歷史沒有了解，回去讀一讀書，不要用大台灣的想法，來霸凌金門好不好，台澎金馬是在中華民國裡頭，是一樣的位置，金門跟台灣位階是一樣高的。」

民眾：「（你知道中華民國有幾個省），不知道，一個是台灣省，（另外一個呢中國也有一樣名字）福建，（你知道中華民國有幾個省嗎）省一個台灣省，（還有另外一個省要不要猜一下），福建金門，幾個省一個，中國也有一個，一樣名字的省在東南沿海，東南沿海福建省。」





反紫光遊行成員許美華爆料陳玉珍說＂不怕中共攻打＂（圖／許美華FB）









多數人直覺認為台灣只有一省，提示後恍然大悟。但反紫光遊行成員許美華還爆料，陳玉珍還說"不怕中共攻打，因為對岸討厭台獨跟賴清德，所以只會打台北、跟賴清德"，讓美國智庫友人好吃驚。

立委（國）陳玉珍：「（好像您對一位朋友講說，不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨討厭賴清德，只會打台北打賴清德，我不知道這位許美華是誰，第二個我們可以想見，如果她是所謂的台派，我們可以想見台派對金門的無知。」

立委（民）范雲：「（中共打過來只會打賴清德嗎），我想這個應該是連小學都知道，並不是這樣。」

民眾：「一刀兩斷去分的話，感覺有點太沒什麼經過思考，應該是可以再討論，誰知道他在那邊可能可以直接近距離攻擊，他們會想說，我可以把你這個防備打掉。」





陳玉珍說自己是福建省金門縣人非台灣人引發爭議（圖／民視新聞）









陳玉珍沒意識到，作為立委卻把自己與金門自外於台灣，這樣的觀念，才是引發爭議的最大關鍵！









