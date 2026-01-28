喊「我對15%沒意見」！賴士葆怪「都還沒有來整套的」：要審什麼？

政治中心／綜合報導

美國總統川普台灣時間27日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。律師黃帝穎也示警「藍白若在國會惡搞台美關稅將害慘台灣產業與經濟」。對此，國民黨立委賴士葆今（28）日表示「我對15%也不會有意見」，很奇怪賴總統卻說趕快審，都還沒有來整套的，「叫我們趕快審，要審什麼？」

賴士葆上午在立法院表示，現在看到韓國國會有意見，他們對於15%不會有意見，但韓國對於美投資要求它們投資3500億美金有意見。

台灣部份，賴士葆說，「我對15%也不會有意見」，但台灣要投資五千億美金欸，很奇怪賴總統卻說趕快審，都還沒有來整套的，現在只有說我們投資出口去，美國的關稅降為15%，「叫我們趕快審，要審什麼？」賴質疑美國進口台灣的呢？汽車是不是零關稅？農產品是不是零關稅？這些都沒講啊！

賴士葆指出，「我們的五千億（億美金），兩千五百億（億美金）企業自己投資，另外兩千五百億（億美金）？按政府講的好了，要準備六十億美金左右」，事實上不止啦，要看保證成數是多少，政府算出來大概六、七十億美金左右，也是兩千億左右的新台幣啊，錢怎麼來也是沒有交代啊！

「所以我不知道賴總統在急什麼，現在八字只有一撇」賴士葆表示，只有我們出口到美國的，從美國進口到台灣的都沒有談，這對我們產業的傷害有多少，而且所有美豬美牛都不能標示裡面有沒有萊劑，這個全國人民是不是能接受？這個也不知道，「出口到美國，從美國進口到台灣都要包，我們才有辦法審啊！現在還沒有送進！」，台美關稅沒有送進來，因為還沒談完，「馬上叫我們審，審什麼我就不知道。」

