喊「我才是國民黨最怕的人」 葉元之揪這點曝：賴瑞隆急了

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，綠委賴瑞隆4日在造勢晚會上強調，只有他「才是國民黨最怕的人選」，更暗諷前高雄市長韓國瑜，引發藍營強烈反彈。國民黨立委葉元之6日分析直言，若賴瑞隆真的如他的民調顯示「遙遙領先」，根本不需要一直找國民黨擬參選人柯志恩吵架，反而是落後者才需要緊咬對手不放。

賴瑞隆在造勢場合喊「我才是國民黨怕的人」。（圖／賴瑞隆臉書）

葉元之在《新聞大白話》節目中質疑，綠委陳亭妃要求國民黨不要介選，賴瑞隆也使用同樣手法，不僅將韓國瑜扯進話題，還自誇是國民黨唯一害怕的人選。他表示，國民黨其實並不怕賴瑞隆，真正的情況是「賴瑞隆很怕柯志恩」。

葉元之進一步分析選舉法則，落後的候選人通常會持續緊咬領先者，而領先者則不會理會落後者。他舉例說明，賴瑞隆每次遇到柯志恩就會與她發生爭執，這種情況已經出現好幾次。其中一次是在立法院中興大樓一樓就開始爭吵，葉元之強調「很少這樣子的，很少！真的」。

賴瑞隆多次找柯志恩吵架。（圖／中天新聞）

葉元之提到另一次事件，兩人一同出席高雄某場活動時，賴瑞隆也跑去找柯志恩吵架。他質疑，假設賴瑞隆真的遙遙領先柯志恩，為何還要去幫對手造勢？如果確信民進黨一定會提名自己，賴瑞隆大可不理會柯志恩，將她邊緣化後就能穩穩當選。

葉元之強調，綠營現在只是拿國民黨當作話題操作，但「高雄的螺絲就鬆了」。他引述柯志恩爆料，衛生局心理衛生中心發生霸凌案件，蘇姓霸凌者竟然還被放在教育部的反霸凌專區人才庫中，顯示兩個部門根本沒有進行橫向聯繫。

