喊「我沒有要選」！徐國勇否認親征台北市長 點名綠三將參戰
民進黨備戰2026年縣市長選舉，目前台北市、桃園市等地尚未定案，民進黨秘書長徐國勇今天（20日）受訪表示，參選台北市長的人選有很多，比如立委王世堅、沈伯洋和壯闊台灣創辦人吳怡農等等；至於有人點名到他，徐國勇則強調「我是秘書長不會去選舉」。此外他也透露，人選部分希望農曆年前全部提名完成。
2026縣市長選舉，民進黨已陸續提名各縣市人選，不過台北及桃園仍遲未定案，外界好奇是否難產？徐國勇今日受訪時回應，台北的人選已有很多人被點名，包括王世堅、沈伯洋還有吳怡農等，都是好人選。「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉。」
徐國勇指出，民進黨在桃園也有好多個人選，現在就是要選出最適當、最強人選，帶著國家往前走，「不會沒有人」。
至於提名時程，徐國勇則透露，基本上希望在農曆年前全部提名完成，但提名過程中有一些問題要做處理，也不排除有一兩個縣市可能會在農曆年後處理，比如金門、馬祖這兩個地方對民進黨來講找人比較困難。
至於民進黨在花蓮縣是否要和花蓮縣議長張峻合作？徐國勇表示，這是未知數，因為張峻也沒宣布他要選，不知道其立場為何，雙方會不會有合作以後再來談。
