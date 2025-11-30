喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲

立委邱議瑩今天下午在高雄鳳山舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀請蘇貞昌當神秘嘉賓（圖／TVBS）

民進黨高雄市長初選升溫，立委邱議瑩今天(11/30)下午在高雄鳳山舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，更邀請蘇貞昌、陳水扁表態支持，現場喊出突破4萬人。而一份最新民調，邱議瑩不只領先其他3位同黨對手，支持度還比國民黨柯志恩高出一倍，國民黨前發言人提出質疑，「民調連數字都加錯」，事後民調單位澄清，還有其他分類數據。

邱議瑩在造勢大會上向市民表示，她已經準備好接棒現任市長陳其邁。活動選在對手許智傑的大本營鳳山舉行，現場準備超過萬張塑膠椅，規模盛大。前行政院長蘇貞昌親自到場支持，他強調需要選出一個能與國民黨競爭、能被檢視且不只能贏還要做得好的人，而這個人就是邱議瑩。前總統陳水扁則透過錄製的推薦影片表達支持，他認為邱議瑩與陳其邁的個性都很謹慎、溫暖且親切，只有邱議瑩才有辦法延續陳其邁的路線，她最像陳其邁的風格。

邱議瑩在高雄鳳山舉辦首場大型造勢，現場喊出突破4萬人。圖／TVBS）

近期一份最新民調顯示，爭取民進黨內高雄市長初選的四位候選人都大勝國民黨對手柯志恩，其中邱議瑩不只領先黨內其他人，還以一倍之多的支持度勝過柯志恩。這份民調引起爭議，國民黨前發言人楊智伃質疑民調數據有誤，指出政黨支持度加總只有94.6%，事後民調單位才更正表示還有其他分類數據。楊智伃質疑為何不一開始就完整放上所有數據。

對此，邱議瑩回應表示所有民調數字都只能列為參考，不管怎樣都要奮力向前衝，持續努力到最後一刻，她對所有數字都予以尊重。

綠營其他3人則是各自努力，這週末都以中小型活動為主，持續拚場、拚人氣（圖／TVBS）

相較於邱議瑩邀請綠營大咖盛大造勢，民進黨其他三位參選人則各自努力，在這個週末主要以中小型活動為主，在明年1月黨內初選前，持續拚場、拚人氣。

