喊「撕國旗無罪」！光復節撕國旗 基進黨魁自認首謀：這不是我們的國家

記者楊士誼／台北報導

日前台灣基進發起「破除光復謊言」遊行，因活動中有撕毀「中華民國國旗」環節，遊行主持人羅宜被以「妨害秩序」傳喚。台灣基進黨主席王興煥今日（10日）前往中正一分局陪同應訊，並強調活動策劃與決定，都是由他策劃，警方要偵辦請針對首謀，現場同時當眾再次撕毀國旗，高喊「我們不認為這是我們的國家」、「撕毀國旗無罪」，王興煥更拿著被撕毀揉成一團的國旗，稱應該要丟到歷史的垃圾桶。

王興煥指出，民主國家的主權基礎來自全民意志，台灣住民並無決議青天白日滿地紅旗作為台灣主權象徵。1946年的制憲國民大會將「青天白日滿地紅旗」訂為國旗入憲，然而，這個在南京召開的國民大會，台灣的代表團並未經過民主程序選出，不能視為任何意義上的台灣國民意志表達，且戰後沒有任何國際法文件可以證明中華民國取得對台灣的主權，從法理上來說，「青天白日滿地紅旗」從來都不是台灣人國旗。

王興煥說明，基於人權立國的理念，國家機器只是維護人權的功能性存在，單純毀損國旗的行為屬於言論自由的表達，不應入罪，因此主張毀損國旗（不論是中華民國國旗或未來的台灣國旗）都應受言論自由的憲政保障，而不應以《社會秩序維護法》的「妨害秩序」或《刑法》的第160條「侮辱國旗國徽」來入罪。

王興煥最後呼籲，在言論自由的基本人權被壓迫時，憲法法庭應明確解釋民主國家的憲政精神，憲法法庭的不運作，已經嚴重損害人民的權益。所以我們呼籲蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三位大法官，讓憲法法庭得以運作，這才是真正的守護憲政秩序。

遭控告的羅宜表示，心中認可的這片土地不該由任何中國政權做代表，也期待社會可以審視毀損國旗罪有無存在必要性，過往有法官將該類案件送憲法法庭審理，無奈憲法法庭如今遭藍白聯手癱瘓，導致案件無法等到裁判就恢復審理並宣判，對於這樣箝制言論自由的罪名感到不能理解，相關法律應做修改。他也強調，中華民國「Republic of China」的國名已經造成國人許多困擾，也讓外界誤解台灣是否屬於中國。

兩人最後在中正一分局前拿出印有國旗的紙，並高喊「我們不認為這是我們的國家」、「撕毀國旗無罪」，並當場將兩張印有國旗的紙撕毀、揉成一團，王興煥更拿著被撕毀揉成一團的國旗，稱應該要丟到歷史的垃圾桶。

