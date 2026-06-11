喊「毒駕零容忍」！賴清德：持續溯源斷根 守護民眾安全回家的路

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總統賴清德在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人的陪同下，出席「115年警察節慶祝大會」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

6月15日警察節將至。總統賴清德今（11）日感謝警察站在第一線守護社會，並說在個人裝備上，將規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，全面提升員警的安全設備。他也重申，一定要以「毒駕零容忍」的態度嚴格執法，毒駕可能奪走無辜生命，「我們要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護個人安全回家的路」。

總統賴清德出席「115年警察節慶祝大會」，並和小小警察合影。 圖：張良一/攝

賴清德今下午出席「115年警察節慶祝大會」，並先行檢視「小小警察體驗營」、「警大招生展」及「刑事成果展示」等攤位。他並頒發「第62屆全國模範警察」共計29名。此外，他也致贈警察獎章給日前因為生產而不幸離世的警察陳芊雯，並由陳父代為領獎。

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賴清德致詞表示，他上週在中央警察大學的畢業典禮，看見即將投入治安工作的年輕世代；今天來到警察節慶祝大會，則看見全國警察同仁長年堅守崗位的專業與榮耀。他說，從新血養成，到第一線執法，警察所承擔的，都是國家法治與社會安定最重要的責任。

賴清德指出，他要代表政府和全體國人，向所有的警察同仁，表達最深的敬意和感謝。他也感謝警察同仁的家人，因為有家人的支持與體諒，警察同仁才能夠無後顧之憂，站在第一線守護社會。

賴清德表示，近10年台灣暴力刑案發生率持續下降，這是全體警察同仁長期努力的成果，也是台灣社會穩定的重要基礎。他說，為了因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，政府要持續給予警察同仁更多更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力、以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能夠以最先進的利器打擊不法。

總統賴清德致贈警察獎章給已故警察陳芊雯，由其父親代為領獎。 圖：張良一/攝

提及個人裝備，賴清德說，政府將規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，全面提升員警的安全設備，確保執勤安全。此外，政府從今年3月開始，調高刑事加成以及勤務繁重加成，並且，除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁，也納入適用範圍，最高提高4成支給，希望透過待遇的調整，來鼓舞同仁的士氣。

賴清德指出，當前犯罪型態持續改變，因應各種治安挑戰，必須要不斷精進策略，才能夠有效守護人民。他說，去年「詐欺犯罪防制中心」法制化後，打詐組織編制擴大，請大家持續追上游、斷金流、查洗錢，系統性瓦解詐騙集團犯罪的鏈結。

賴清德並指，面對最近多起毒駕事故，感謝行政院長卓榮泰上週已經從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三個面向提出14項作為，全面加大防制力道。包括將依托咪酯改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣最高可處死刑。此外，政府也將推動修法，對於持有電子煙納入行政罰，並增訂沒入規定。對於毒駕，除了吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分以及全面提高法定刑度。

賴清德強調，一定要以「毒駕零容忍」的態度嚴格執法。他說，毒品害人、毒駕更可能奪走無辜生命，「我們要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護個人安全回家的路」。

賴清德再次感謝全國警察同仁，謝謝用專業和紀律守護台灣、守護人民。他說，政府會持續提供各位支持和保障，「讓我們一起努力，讓人民更安心、社會更安定、國家更安全」。

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