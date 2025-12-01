喊「毛澤東曾支持台灣獨立」！游錫堃戳中要害 慘遭小粉紅圍攻

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，美國總統川普上個月24日晚間和中國國家主席習近平通話，習近平在通話中稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。針對此說法前立法院長游錫堃日前就點評，「習主席：你又說錯話了！」並提到毛澤東等人都曾支持台灣獨立，不料發文似乎戳中小粉紅痛點，遭小粉紅圍攻。

美國總統川普11月24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。但是，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。

喊「毛澤東曾支持台灣獨立」，游錫堃慘遭小粉紅圍攻。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

不過針對習近平「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」的說法，立法院長游錫堃日前就在臉書發文「習主席：你又說錯話了！」提到，雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但「台灣自古不屬於中國」是歷史的事實，怎能說是「回歸中國」呢！

如何知道「台灣自古不屬於中國」﹖游錫堃解釋，從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明，請回頭看看孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去怎麼說，其中毛澤東甚至還在「開羅宣言」、「波茨坦公告」之後的1947年3月8日《解放日報》說：「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家。」游錫堃直言，「習主席，我知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，請你一定要記住他的諾言」。

喊「毛澤東曾支持台灣獨立」，游錫堃慘遭小粉紅圍攻。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

不料該文章似乎戳中小粉紅痛點，游錫堃今（1）日發文分享截圖，透露該貼文瀏覽次數超過32萬次，底下滿滿的「簡體字留言」怒罵，讓游錫堃傻眼道，「是命中要害嗎？為何『小粉紅』傾巢而出，極盡批判辱駡之能事？」並再次強調，特別要感謝900多人幫忙分享出去，讓大家知道孫中山、蔣介石、周恩來、毛澤東都曾經支持「台灣獨立」。

