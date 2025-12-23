喊「炸小港機場」慘了！高雄男黑歷史曝光：台大發雞排「心情失望」民眾

高雄蘇姓男子言論引發恐慌遭逮，黑歷史也被起底。圖／翻攝自Threads

北市19日發生無差別攻擊事件，張文不僅投擲煙霧彈，持長刀攻擊，導致3名無辜民眾不幸喪命、11人輕重傷，案發後一名男子在社群平台臉書發文，稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」，揚言「炸小港機場、改為鳳山行動」，引起恐慌；該名男子隨即遭專案小組鎖定，同時被網友起底，不僅是「炸機場慣犯」，也是上回台大生發放雞排放鳥一事，出面受訪的排隊民眾。

19日台北捷運台北車站、中山站發生持刀攻擊事件，引起民眾擔憂，不過高雄一名男子竟趁恐慌之際，於社群發文，稱「犯案者都是我的人」，多次提及要發動「炸小港機場、跨年夜會有更大事件」等行動。

消息傳出，專案小組循線鎖定蘇男涉案男子，蘇男到案後也坦承貼文出自本人，警方搜索其住處，雖未發現任何爆裂物或危險物品，不過仍遭高雄地院裁定羈押；其中眼尖網友發現，該名蘇姓男子相當眼熟，網友點出「怎麼跟之前大氣系同學放鳥要發雞排的受訪者那麼像？」

原來今年11月中旬因鳳凰颱風來襲，一名匿名自稱是台大大氣系學生發文，稱台北沒放颱風假，就要發雞排、珍奶，不過事發當日中午約400人到台大排隊等雞排，卻被放鴿子，受訪時稱「心情有點失望」的男子，就是本次發文遭到逮捕的蘇姓男子。

蘇姓男子在網路貼文稱「要炸小港機場」，遭高雄地院裁定羈押。圖／翻攝畫面

事實上，蘇男曾參加歌唱選秀節目《超級偶像》，因想要成名，於安全島上表演引起關注，事後因熱愛棒球，於球場發瘋爭執遭禁止入場；2016年更曾在臉書日台交流社團發布恐嚇貼文，稱「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我應該會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民也應該會橫屍遍野」。

蘇男黑歷史遭起底，網友紛紛回應「那時候看雞排新聞就覺得他超怪」、「同個人喔！以前蠻紅的。自以為是日本人，到球場鬧好多次被禁止入場」、「原來是他」；直言「當時的面容看起來就是一個斯文的年輕人」，如今變成「這副德性」，感嘆「人的相貌真的可以解釋很多事情」。

