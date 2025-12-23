喊「炸小港機場」雞排哥長相曝！唱過選秀節目、中職黑名單：坦言就想紅

記者簡榮良／高雄報導

多年來臉孔變化大，名號卻不陌生！1219北捷隨機殺人案，隨著27歲兇嫌張文畏罪輕生畫下句點，釀4死11傷，卻掀起全台模仿效應。高雄一名34歲蘇念祖PO文揚言炸掉小港機場，遭火速羈押；法官會如此心無懸念，或許跟他黑歷史有關。他自稱「小日本」，參加選秀節目落選後性情大變，多次在球場鬧事，被中職列為黑名單，身背多項前科，9年前就曾喊炸機場被判刑3個月，他將失控行徑歸咎「很想紅，卻苦無機會」。最近一次在鏡頭前露面，是11月台大天氣之子發祭品文，結果大翻車，害他北上搶頭香卻沒領到雞排。

廣告 廣告

蘇念祖自稱「小日本」，9年前就曾喊炸機場被判刑3個月，最近一次在鏡頭前露面，是台大天氣之子發祭品文，結果大翻車，害他北上搶頭香卻沒領到雞排。（圖／翻攝畫面）

「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」、「是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」，蘇男在臉書發文揚言進行鳳山行動，還口出狂言要炸掉小港機場。蘇男甚至自稱張文，鄭捷都是他專案小組成員，甚至貼文中點出幹大事時間包括跨年夜，以及1月26日鳳山行動。

貼文一出，治安機關如臨大敵，循線查到PO文者身份後，地檢署指揮偵辦，22日上午前往蘇男鳳山住處逮人，雖沒發現可疑物品，但身份一查，航警不陌生，9年前就曾恐嚇要炸掉小港機場。

蘇念祖接連在網路上發布發動恐怖攻擊言論。（圖／翻攝畫面）

2016年10月21日，蘇男化名日本人在臉書公開社團發留言：「日台交流サイトなんでも話そう！日本アンド台灣」，中文翻譯是「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我應該會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民也應該會橫屍遍野」，還謊稱自己是國小3年級學生，企圖掩蓋身份，被判刑3個月，如今故技重施，沒學到教訓，檢方鐵腕執法，裁定羈押。

曾上過選秀節目落選，之後性情大變，當時唸高中的他時常在高捷車廂載歌載舞，還跑到大學表演令人難以理解的魔術。（圖／翻攝自YT）

起底蘇念祖，過去打著「小日本」名號，實際上是台灣人，曾上過選秀節目落選，之後性情大變，當時唸高中的他時常在高捷車廂載歌載舞，還跑到大學表演令人難以理解的魔術。2013年身穿兄弟象球衣，搶接棒球踢到2名女球迷，有男球迷看不下去，雙方發生肢體衝突，蘇念祖被聯盟列為黑名單，也未見他再進場。目標轉向北捷，將濕答答的球衣曬在欄杆上，他說因為看完球賽衣服溼透了，才會當眾換裝晾衣服，總總失控行徑，他不諱言想紅，卻苦無機會。

2013年身穿兄弟象球衣，搶接棒球踢到2名女球迷，有男球迷看不下去，雙方發生肢體衝突，被聯盟列為黑名單。（圖／資料照）

而蘇念祖最近一次在鏡頭前露面，是今年11月，一名自稱台大大氣系學生發文預測「鳳凰颱風」台北會放2天颱風假，失準就發300份雞排＋珍奶，結果大翻車，400人排隊撲空，而蘇念祖搶頭香，從高雄北上排3小時，大方接受媒體訪問，大吐苦水。這回恐嚇炸掉小港機場，踩法律紅線遭羈押，也讓高雄人塵封死去已久的記憶，再次被喚醒，黑歷史罄竹難書。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

30歲高雄男揚言「炸小港機場」！檢方複訊聲押理由曝

張文殺人動機、資金來源成謎…警公布「孤狼檢舉專線」！

捨身擋刀亡…余家昶正面照曝！80歲老母悲慟：3歲陪父忠烈祠上班

張文生前最後一餐！「千元買豆漿」雙手交疊…石化虎視10分鐘畫面曝

