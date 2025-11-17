喊「發300份雞排」爽約！疑本尊道歉：我非台大大氣系學生

台大大氣系學生喊「發300份雞牌」公開爽約！疑本尊道歉了：我不是該校生

鳳凰颱風來臨前夕，有自稱台大大氣系學生民眾，稱沒放颱風假就要發雞排。（圖／翻攝黑特帝大臉書）









針對讓眾人在台大傅鐘前撲空、沒吃到雞排與珍奶，臉書粉專「黑特帝大」16 日出現一則道歉文，表示：「大家好，我是這次雞排之亂的罪魁禍首。說實話，我並不是大氣系的學生，也並非台大學生。起初只是因為好玩發文，沒想到造成這麼大的風波。對於許多來排隊的學生師長，我感到真心抱歉。雖然起初真的只是因為好玩，但沒想到這麼多人被一連串的謠言、虛實交錯的訊息誤導，浪費大家的時間，並造成不良的社會觀感。甚至有許多人因為吃不到雞排而生氣、譴責，這些都非我的本意，也背離了我原先發文的初衷。」

16日當天不少民眾排隊撲空。（（圖／民視新聞資料照）





他進一步說：「雖然我沒有這麼多預算，但為了結束這一連串的事件，我已盡微薄之力在西門某雞排店訂購 50 份雞排，提供給大家消消氣。雞排將於 11／21（星期五）中午 12:30，在公館捷運站 2 號出口外發放。請原諒我由於不是台大學生，只能將地點設在雞排能方便外送、且我確定不會迷路的地方。若有媒體朋友願意聽取我在此次事件落幕後的公開說明，也歡迎攜帶設備前來；屆時我將針對這一連串的雞排之亂作出公開聲明，並結束這場鬧劇。」

疑似當事人出面道歉。（圖／翻攝黑特帝大臉書）

但多數網友仍抱持懷疑態度，表示：「匿名發文可信度很低，沒有人知道投稿者是否為本人」、「裁判，可以騙了又騙嗎」、「狼人殺遊戲，其中有一篇發文是原 PO」、「誰來發集點卡給準備被騙第二次的人」、「說 300 份都排成那樣了，那 50 份不就……」、「應該真的有人會去排第二次」、「出面認錯才相信啦」。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

