喊「看完唐綺陽星座書就退費」遭炎上！作家道歉了 國師本人這樣說

星座專家唐綺陽有「國師」之稱。（圖／翻攝臉書，唐綺陽占星幫）

作家謝知橋近日在社群平台Threads回應網友發布的「最夭壽但合法的事」貼文，當下他開玩笑稱「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，不料竟遭到炎上。對此，謝知橋事後發文致歉，強調自己絕對沒做過這種事，只是單純分享他認為「最夭壽但合法的事」，但確實不該拿唐綺陽的星座書開玩笑。

針對「星座書看一半退費」的說法引發撻伐，謝知橋在Threads發文澄清，自己從沒有做過「看了書之後退費」這件事，這輩子買書也沒有退過錢，「會這樣寫是因為在Threads上看到『最夭壽但合法』大賽，就想了我遇過最天壽的事之一。」

廣告 廣告

謝知橋提到，自己曾遇過讀者當面跟他說，「他看了我著作的電子書一部分就申請退費了，不過因為他當時的理由是想改買實體書，所以我沒有感到受傷，當下也不覺得不妥。把參賽內容改成星座書，則是我自以為這樣聽起來比較有哏有效果，但卻因此讓不少人誤以為是我做過的事，這點我沒有預料到也不夠深思熟慮。」

他強調，自己會私下向唐綺陽老師致歉，畢竟無論什麼原因，他都不應該拿對方的著作開玩笑，未來針對智財權、出版業等議題，會更以鼓勵大家支持版權的角度正向發言，避免無意義的玩笑造成誤解與不良後果。對此，唐綺陽本人也大方回應，「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯⋯相信你的為人啦，玩笑不要亂開，大家一起支持出版業喔」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心

驚世奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光 11萬隻共同編織「以牠為食」

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了