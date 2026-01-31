喊「藍白分」比合更重要引熱議 柯文哲：合作態勢沒改變

針對日前拋出「藍白分」說法引發討論，民眾黨創黨主席柯文哲今天（31日）受訪時強調，雙方目前合作態勢並沒有改變。（圖／李智為攝）

民眾黨創黨主席柯文哲日前表示，比「藍白合」更重要的是「藍白分」，意思是雙方分工合作，但被問到是否有分手意味，他則笑著說，「什麼都有可能」，引發外界解讀。對此，柯文哲今天（31日）受訪時說，藍白合是總統賴清德造成的，賴上任第一天就把藍白綁在一起打，打到後來兩黨合在一起，他也強調，雙方目前合作態勢並沒有改變。

針對日前拋出「藍白分」說法引發討論，柯文哲今天到南門市場發放春聯，並在會前受訪時說，他上次講過了，藍白合就是賴清德造成的，賴上任第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩黨合在一起，「所以目前合作態勢沒有改變，大戰略也沒有改變」。

廣告 廣告

至於國民黨主席鄭麗文認為是因為在牢裡被關太久，難免有些負面經驗，柯文哲笑說，她講什麼是她的自由，在監獄裡面沒有空間的自由，但有時間自由，「所以我可以想很多事情，沒有什麼心理創傷啦」，他也分享，自己出來後發現旁邊的人創傷還比他更嚴重，反而是他最沒有創傷。

此外，被問到未來若被國民黨議員邀請站台，是否會答應？柯文哲說，今年民眾黨還是會提出很多候選人，加上小黨資源不夠，聲量比較高的就有更多任務要跑遍全台灣，所以他當然還是以民眾黨為主，「行有餘力就互相幫忙」。



回到原文

更多鏡報報導

合體發春聯遇民眾鬧場陳情！柯文哲無奈搔頭、黃國昌秒閃一邊

藍白分手？柯文哲稱「都有可能」：藍營朋友都很玻璃心

要陳菊「好好養病」 柯文哲再喊廢監察院：預算刪光、不必修憲

太離譜了！女奧客搭機堅持「饋咖」 無恥高舉無影腳放前座影響別人