喊「讓紐約負擔得起」！卻讓志工自費買酒 新任市長被酸爆

馬姆達尼勝選派對舉辦於布魯克林派拉蒙劇院，前來的志工們需要自掏腰包支付最高22美元（約新台幣681元）酒水。

34歲的佐蘭．馬姆達尼（Zohran Mamdani）4日當選紐約市市長，成為紐約市歷史上首位1990年代出生、穆斯林和南亞裔市長；不過其勝選派對舉辦於布魯克林派拉蒙劇院，前來的志工們卻需要自掏腰包支付酒水，其中最高需付22美元（約新台幣681元），反觀其他競選者派對及馬姆達尼政見，令人傻眼。

根據《紐約郵報》報導，馬姆達尼4日以略高於50%的得票率贏得了市長職位，政見以推動降低紐約市生活成本、降低市營商店的食品雜貨價格、凍結租金管制租戶租金，更計畫提高超級富豪的稅收，來支付各種免費福利的費用，包括提供免費公、普及兒童保育服務，盼能讓人民「負擔得起」。

佐蘭．馬姆達尼（Zohran Mamdani）4日當選紐約市市長。

不過一名記者在社群分享，馬姆達尼的勝選派對辦在近期剛翻新的布魯克林派拉蒙劇院，雖酒吧有提供酒水，但「價格偏高，需自費」，他拍下菜單，其中藍帶啤酒及葡萄酒13美元、Montauk Summer Ale需16美元、雞尾酒22美元。

馬姆達尼的勝選派對需要自費才能享受酒水，雖然競選活動要求支持者自掏腰包並不罕見，但得票率41%的庫莫和得票率7%的斯利瓦，2名落選者的派對活動顯得更加慷慨；報導指出，庫莫的派對為志工提供了免費酒水，斯利瓦則向志工提供免費飲料券，前往派對者更是能免費享用炸魷魚圈、肉丸、雞排、蝦子等餐食。

消息一出，網友紛紛感到震驚，直言「紐約人開始感到後悔了嗎」、「一瓶啤酒要13美元。真爛」，電台主持人吉．費拉（Jimmy Failla）也在社群寫道「馬姆達尼的慶功宴上居然有收費酒吧。」認為馬姆達尼若連免費伏特加都無法提供，那政策上所提及的免費服務「估計也別想做了」，大酸支持者「恭喜你們這些傻瓜」引起熱議。

